الأوركسترا السعودية تستعرض مسيرة الأغنية منذ الستينات









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض حفلة الأوركسترا السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـتاسع والثمانين تحت عنوان "أوركسترا من الستين للحين"، والتي تستمر حتى 23 سبتمبر الجاري لتستعرض مسيرة الأغنية السعودية منذ مطلع الستينات حتى وقتنا الحاضر.

وشهدت الحفلة حضوراً لعدد لافت من المواطنين من الجنسين المتعطشين للفنون. حيث دخل الزوار مقر الإحتفال على السجادة الحمراء الأنيقة وسط مجموعة من المجسمات لألات الموسيقى مثل العود والربابة وآلة الكمان. في حين انتنشر منظمو الحفل في أرجاء البهو بأزياءٍ تعود إلى حقبة الستينيات وبمظهرٍ مختلف حتى من ناحية تشذيب الذقن بشكلٍ يعود إلى ذلك الوقت. وهو ما نال استحسان الزوار الذين اندفعوا لإلتقاط صور السيلفي معهم.



ولقد حركت أغنية "سقى الله زمان راح ولا ظنتي بيعود زمان الحبيب الي خذا قلبي واشقاني" مشاعر الحنين للماضي الخامدة في قلوب البعض بعد أن شدا المطرب بصوته بمشاركة فريق كورال من النساء والرجال مع شاشة عرض كبيرة خلف الفرقة الغنائية تحتوي على عروض مرئية لحقبة الستينات بنمط الحياة البسيط وقتذاك. واقترنت الأغنية بالعرض المرئي ليعيش السعوديون ليلةً من الماضي الجميل.

أما أغنية "ليتك معي ساهر ليل الهوى كله"، فتراقص الجمهور فرحاً معها، إضافةً إلى فرق عزف العود والناي.



الجدير بالذكر أن جميع الفرق الغنائية في الاحتفال تتألف من السعوديين. كما توافرت مجلات ومطويات تستعرض بعض اللمحات الفنية حول العصر الذهبي للأغنية السعودية وأسماء أبرز الملحنين والمطربين الذين خلدوا اسمائهم مثل سراج عمر الملحن الشهير الذي ابتدأ مشواره الفني في بداية الستينات والموسيقي عمر كدرس الشهير وقصة إعجاب أم كلثوم به إضافةً إلى عرض إعلانات قديمة داخل تلك المطبوعة .





يذكر أن الهيئة العامة للترفية المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ 89 أعلنت عن تفاصيل فعاليات الموسم التي ستقام في جميع مناطق المملكة، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر ايلول، حيث سيكون الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة ، إضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عمرو بن أحمد باناجه الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على الموسم في العاصمة الرياض . .