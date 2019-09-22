"لما بنتولد" يشهد حضوراً حاشداً في "الجونة"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: عُرِضَ الفيلم المصري "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وسط حضورٍ جماهيري وفني حاشد، حيث امتلأ مسرح المارينا الذي يسع قرابة 1000 كرسي.

وحضر العرض الخاص العديد من الفنانين بينهم يسرا، أحمد داوود، صبا مبارك، منى زكي، محمد فراج، أمينة خليل وإلهام شاهين.

ثلاث حكايات مختلفة

ويروي الفيلم بالتوازي ثلاثة قصص مختلفة عن بعضها البعض, بينها قصة حب بين شاب مسلم وفتاة مسيحية وسير علاقتهما، وقصة شاب يعشق الموسيقى ويحاول تحقيق طموحه رغم ضغوط عائلته. علماً أنه من بطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطي، أمير عيد، بسنت شوقي، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف الشرف سامح الصريطي. وهو من تأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها، وإخراج تامر عزت.

أما كلمات وألحان الأغاني فتولاها الفنان أمير عيد في أول إطلالة سينمائية له، بينما قام بالتوزيع الموسيقي شريف الهواري ،

المحصّن

من إخراج أورسولا ماكفارلين، وإنتاج bbc المملكة المتحدة. ويحكي هذا الفيلم، كواليس الصعود القوي، والسقوط المدوي لمُنتِج الأفلام هارفي واينستين، ويوضح كيف استحوذ على السلطة، واستغلها على مدار عقود‪.‬ وهو يقوم على حوارات مع موظفيه القُدامى، وزملائه في الجامعة، والمراسلين الصحفيين. ويحكي عن قصص عديدة لم تُسمَع من قبل.

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