شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا تخطف الأضواء بحضورها عرض Dolce & Gabbana في ميلانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية صوفيا فيرجارا الأنظار نحوها وذلك خلال حضورها عرض أزياء "Dolce & Gabbana"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو "Milan Fashion Week"، حيث تواجدت فيرجارا ذات الـ(47 عاما) بالصف الأول بالعرض.

ظهرت صوفيا فيرجارا مرتدية فستان floral وهو واحد من أرقي تصميمات "Dolce & Gabbana" من مجموعة ربيع وصيف 2020، وقد تركزت عدسات المصورين على فيرجارا بمجرد وصولها لمكان العرض، وحضرت أيضًا العرض النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي وليدي كاتي سبنسر وغيرهم.

يذكر أن صوفيا فيرجارا بدأت مسيرتها الفنية عام 1995 حيث قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين تليفزيونية وسينمائية، ومن أبرزها: "Four Brothers" و"Grille" و"Meet the Browns" و"Fading Gigolo" و"Hot Pursuit" و"The Con Is On" و"Modern Family"، وغيرهم.



صوفيا فيرجارا

Advertisements



صوفيا فيرجارا



صوفيا فيرجارا











ليدي كاتي سبنسر