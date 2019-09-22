شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أنغام تحيى حفل غنائى فى السعودية بمناسبة العيد الوطنى للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى اليوم النجمة أنغام حفلا غنائيا كبيرا فى المملكة العربية السعودية، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطنى هناك، ومن المقرر أن يحضر عدد من الجاليات العربية وجمهورها فى السعودية وتقدم عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" ومنها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، ياريتك فاهمنى بقول نسياك".

وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتالى: "حالة خاصة جدًا" ، و"هتقول لربنا إيه" ، و"حبايبنا" ، "على حسك فى أيامى" ، "ولا دبلت"، "مطمنة" و"ياريتك فاهمنى" ، و"بقول نسياك" ، و"نزوة" ، و"بتوصفنى بتكسفنى" ، و"هدنة" ، و"أساميك" ، و"ليلى" ، و"هبدأ من الآخر".