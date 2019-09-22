شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Peaky Blinders.. أعرف أهم حدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم عرض آخر حلقات الموسم الخامس من مسلسل Peaky Blinders، وكشف التقرير الذى نشر على موقع "metro"، عن أن الحلقة السادسة والأخيرة ستكون الأطول حيث ستصل مدتها إلى 65 دقيقة.

وستدور آخر حلقات الموسم الخامس من مسلسل العصابات Peaky Blinders بعد أن التقى تومى شيلبى "كيليان مورفى" بـ شخصية مرموقة، والتي ستساعدة في إزالة أوزوالد موسلي الزعيم من الحكم إلى الأبد، وذلك بمساعدة أشقاء تومى وباقى أفراد العصابة.

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وشهدت الحلقات الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات Peaky Blinders، ارتفاع فى التقييمات والبحث، بعد تسريب بعض الشائعات عن احتمالية عودة الممثل الشهير "توم هاردى" صاحب شخصية ألفى سولومونز، لأحداث المسلسل من جديد، بعد أن أطلق عليه تومى النار عليه فى أخر حلقات الموسم الماضى.

وحظيت الحلقة الخامسة على تقييم 9.0 عبر موقع imdb الشهير، لتنخفض عن تقييم الحلقة الرابعة التى عرضت الأسبوع الماضى بعنوان The Loop والتى حققت تقييم 9.3 عبر الموقع.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضًا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

وفى سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".