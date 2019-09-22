شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ناهد السباعى لجدها فريد شوقى فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة ناهد السباعى، عن اشتياقها الشديد لجدها الراحل وحش الشاشة فريد شوقى، متمنية وجوده بجوارها فى مهرجان الجونة.

وشاركت ناهد السباعى، بصورة تم تركيبها لتشبه الحقيقة لجدها فى مهرجان الجونة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: "الله كان نفسي تبقي معانا قوى بس ماما نسخة منك ربنا يخليهالي".

وتشارك الفنانة ناهد السباعى فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، بفيلم قصير بعنوان "هذه ليلتى"، والفيلم يتناول قضية التعامل مع أطفال التوحد من قبل الأهل والمجتمع، وتجسد فيه ناهد السباعى دور أم لولد مصاب بالتوحد فى رحلة عمرها يوم واحد وتواجه فيها العديد من التحديات.

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الفيلم من بطولة النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، هذه ليلتى سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

ناهد السباعى