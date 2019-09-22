شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطالب بتوقيع أقصى عقاب على أب ضرب طفلته فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقطع الفيديو للأب الذى يضرب طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، غضب الكثير من نجوم الفن منهم الفنانة أصالة معربة عن غضبها الشديد من هذا التصرف.

وكتبت أصالة، عبر تغريدة على "تويتر" قائلة: "بالنسبة للناس اللى عم تتفلسف على ردّة فعل المشاهير على الفيديو الحقير للأب اللى بيضرب بنته أوّ ابنه، الله ذكر العقاب بجميع الكتب السماوية، والمفروض هالنوع من أشباه البشر يتعاقب ليخاف اللى متله يعمل اللى بيعمله، وياريتني كون موجوده أشهد شو رح يعملوا فيه".

وقد صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لشخص يعذب طفلته التى تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحرى عن تحديد هويته، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحى الدار البيضاء جنوبى العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.