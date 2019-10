شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آرون آيزنبورج عن عمر يناهز الـ50 عاما بعد تقديمه عددا من الأعمال الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى النجم العالمى آرون آيزنبورج عن عمر يناهز الـ50 عامًا، كما أكدت أرملته ماليسا لونجو فى بيان على Facebook، وهو الخبر الذى تم تداوله بكثافة عبر المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها موقع "جاست جيرد".

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة النجم الشهير حتى الآن، وذلك على الرغم من أنه من المعروف أنه سبق أن أجرى عمليتى لزراعة كلى، وكان آخرها فى عام 2015

بدأت مسيره آرون آيزنبورج الفنية عام 1988 حيث قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة والتى تنوعت بين تليفزيونية وسينمائية ومن أبرزها : "Caddie Woodlawn" و" Prayer of the Rollerboys " و" The Liars' Club " و" The Division "، وغيرهم .