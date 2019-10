شكرا لقرائتكم خبر عن من غير شون مندس.. كاميلا كابيلو تغنى بمهرجان iHeartRadio لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاميلا كابيلو بفعاليات مهرجان الموسيقى iHeartRadio لعام 2019، والمقام فىT-Mobile Arena فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت كاميلا البالغة من العمر (22 عامًا) 5 أغنيات ضمن الفعاليات التى رصدتها الكثير وسائل الإعلام الفنية حول العالم.

وما لفت الانظار أن كاميلا قدمت أغنية "Senorita" وذلك بدون صديقها النجم العالمى شون مندس الذى شاركها فى هذا العمل الذى حصد سلسلة طويلة من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم.

كما قدمت كاميلا كابيلو أغانيها الجديدة "Shameless" و"Liar" لأول مرة بحفل غنائى، كذلك قدمت أغنيتى "Havana" و"Never be the Same"، ولاقت مشاركة كاميلا تفاعلا مذهلا من قبل الحضور .

كلمات اغنية señorita

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh la la la

It's true, la la la

Ooh, I should be running

Ooh, you keep me coming for you

Land in Miami

The air was hot from summer rain

Sweat dripping off me

Before I even knew her name, la la la

It felt like ooh la la la

Yeah no

Sapphire moonlight

We danced for hours in the sand

Tequila sunrise

Her body fit right in my hands, la la la

It felt like ooh la la la, yeah

I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need you

But every touch is ooh la la la

It's true, la la la

Ooh, I should be running

Ooh, you know I love it when you call me señorita

I wish it wasn't so damn hard to leave you

But every touch is ooh la la la



كاميلا كابيلو



