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شكرا لقرائتكم خبر عن من غير شون مندس.. كاميلا كابيلو تغنى بمهرجان iHeartRadio لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية كاميلا كابيلو بفعاليات مهرجان الموسيقى iHeartRadio لعام 2019، والمقام فىT-Mobile Arena فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت كاميلا البالغة من العمر (22 عامًا) 5 أغنيات ضمن الفعاليات التى رصدتها الكثير وسائل الإعلام الفنية حول العالم.
وما لفت الانظار أن كاميلا قدمت أغنية "Senorita" وذلك بدون صديقها النجم العالمى شون مندس الذى شاركها فى هذا العمل الذى حصد سلسلة طويلة من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم.
كما قدمت كاميلا كابيلو أغانيها الجديدة "Shameless" و"Liar" لأول مرة بحفل غنائى، كذلك قدمت أغنيتى "Havana" و"Never be the Same"، ولاقت مشاركة كاميلا تفاعلا مذهلا من قبل الحضور .
كلمات اغنية señorita
I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh la la la
It's true, la la la
Ooh, I should be running
Ooh, you keep me coming for you
Land in Miami
The air was hot from summer rain
Sweat dripping off me
Before I even knew her name, la la la
It felt like ooh la la la
Yeah no
Sapphire moonlight
We danced for hours in the sand
Tequila sunrise
Her body fit right in my hands, la la la
It felt like ooh la la la, yeah
I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need you
But every touch is ooh la la la
It's true, la la la
Ooh, I should be running
Ooh, you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave you
But every touch is ooh la la la
كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو
كاميلا كابيلو
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