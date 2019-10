شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيم كاردشيان و كانى ويست متهمين بإيذاء الحيوانات ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى كاني ويست وزوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان يستمتعان بعطلة رائعة فى ولاية وايومنج، لكن بسبب مقطع فيديو قصير نشرته كيم تأكد الكثير من متابعى برنامج "Keeping Up With the Kardashian" أن الزوجين لا يٌقدرا الحياة البرية وقاما بمضايقة الحيوانات، وذلك حسب موقع " سيليباز" .

وظهرت سيارة الزوجين فى الفيديو وهى تطارد عدد من الغزلان و هو الأمر الذى اعتبره الكثيرين انتهاك لحقوق الحيوان ومحاولة لتخويفهم، فبدأت كيم فى مقطع الفيديو وهى تقول لكانى اعتقد أنك تحاول أن تخيفهم، و هو الامر الذى أكده الكثير من عشاق كيم وأكدوا أنها على حق، وهذا قد يكون قد يكون السبب بتعرضهم لعواقب قانونية .

وقد صرح متحدث باسم Wyoming Game and Fish Department لموقع "TMZ :"لا تسمح بمثل هذا النوع من المضايقات التى يتعرض لها الحيوان ، وقام أحد المدراء بزيارة إلى مزرعة كيم و كانى للتأكد من أن الجميع يعرفون فقط القواعد المتعلقة بالحياة البرية المحلية .