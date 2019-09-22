بعد "زالزال وحدوتة مُرة".. محمد سليمان يعود لـ" الكوميدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

يستعد الفنان محمد سُليمان، لخوض تجربة جديدة في الأعمال الكوميدية، بعد نجاح مسلسل "هبة رجل الغراب".

وقال "سُليمان"، لـ"الخليج 365":" المسلسل سيكون مختلف كليًا عما قُدم سابقًا في الدراما المصرية، مؤكدًا إن الكوميدية ستُطرح بشكل جديد

وأضاف: " العمل حاليًا في مرحلة الكتابة، وعلى الأغلب سيتم الانتهاء قريبًا لنبدأ تصوير خلال الشهر القادم بحد أقصى في نوفمبر".

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وعن إمكانية عرضه في السباق الرمضاني القادم، قال "سُليمان" أن المسلسل مصنوع خصيصًا ليكون خارج الموسم الرمضاني.

وأعرب "سليمان"، عن سعادته بحالة التطور الذي تشهدها السينما حاليًا، مشيرًا إلى أنه كان منشغلًا الفترة الماضية ولم يستطع أن يشاهد سوى فيلم "الفيل الأزرق 2"، وعبر عن إعجابه بالتمثيل والإخراج والكتابة قائلًا: " مروان حامد يتفوق على نفسه في كل مرة، والقصة تليق على كريم عبد العزيز جدًا وأبدع في تقديمها، بينما كانت هند صبري رائعة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سُليمان، كان في الموسم الرمضاني الماضي، إذ شارك في مسلسلي هما "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، و"حدوتة مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق.