ناهد السباعي تعلق على صورة فريد شوقي في "الجونة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة لجدها النجم الكبير فريد شوقي، في صورة صممها الفنان محمد جابر، لنجوم الزمن الجميل في مهرجان الجونة السينمائي.
وعلقت "ناهد" عبر إنستجرام: "شكرا محمد جابر، كان نفسي تبقى معانا قوي، بس ماما نسخة منك، ربنا يخليهالي، تجنن تهبل".
من ناحية أخرى، قام المصمم محمد جابر، بتصميم صور لعدد من نجوم الزمن الجميل، داخل مهرجان الجونة السينمائي، من بينهم رشدي أباظة، أم كلثوم، فاتن حمامة، سعاد حسني، وآخرون.
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