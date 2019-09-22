أحمد فلوكس يعرض مشاهد من فيلم "الممر" على انستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365
نشر الفنان أحمد فلوكس مقاطع فيديو لمشاهده من فيلم "الممر"، عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام".
وتفاعل متابعي "فلوكس"، مع مقاطع الفيديو، التي أثرت فيهم بشكل كبير، إذ يعتبر الفيلم من التجارب الاستثنائية البارزة في تاريخ السينما المصرية والتي نالت إشادات نقدية وجماهيرية واسعة.
فيلم "الممر"، شارك به العديد من النجوم،أبرزهم أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، إضافة الى عدد من ضيوف الشرف بينهم: هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم.
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