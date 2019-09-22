هنا الزاهد ممنوعة من الطعام.. وإيمي طلعت زكريا: "ادعوا لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تخضع الفنانة هنا الزاهد للعلاج بأحد المستشفيات خارج مصر، إثر تعرضها لوعكة صحية أثناء قضائها شهرًا العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هنا الزاهد تتواجد داخل المستشفى، وتحت رعاية طبية للاطمئنان عليها".

وأوضحت: "هنا للأسف ممنوعة تمامًا من الطعام والشراب، لإصابتها بميكروب في المعدة، وتعيش على المحاليل الطبية فقط".

وأكدت نهال أنها على تواصل مستمر مع والدتها، وكذلك الفنان أحمد فهمي من أجل الاطمئنان عليها".

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واستكملت: "أتواصل أيضًا مع صديق في سنغافورة للاطمئنان عليها هناك".

من ناحية أخرى، قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا في تصريحات خاصة: "إنها تتواصل مع الفنان أحمد فهمي للاطمئنان على هنا".

واستكملت: "كل ما أطلبه من الجمهور: (ادعوا لهنا)".

وأعلن الفنان أحمد فهمي تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.