شيرين رضا تنشر صورًا من جلسة تصوير بحفل افتتاح "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة شيرين رضا لجلسة تصوير، ظهرت فيها في ليلة افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. "شيرين" نشرت صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك؛ بفستان مطرز بخيوط ذهبية، وحازت إعجاب جمهورها. وانطلقت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس 19 سبتمبر، وتستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري.

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