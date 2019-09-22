هكذا شجع مصطفى حجاج جمهوره لحفل الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلن المطرب مصطفى حجاج عن حفله القادم المقرر إقامته بمحافظة الإسكندرية في الـ26 من الشهر الجاري. ونشر "حجاج" تفاصيل الحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشجع جمهوره قائلًا: "مستعدين؟". يذكر أن شركة NJ Music طرحت مؤخرًا أغنية "بعدك حياتي تمام"، وهي من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسر نور، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعد الأغنية رابع أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه".

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