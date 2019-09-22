تراند اليوم : حلا شيحا تشكف حقيقة زواجها من محمد رمضان

كشفت الفنانة حلا شيحا، حقيقة زواجها من الفنان محمد رمضان، لاسيما بعد انتشار صور لهما على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة: "مُجرد شائعات مُضحكة، ومحمد بمثابة زميل وصديق له، كما أن زوجته صديقة لي".

وقالت "شيحا" في تصريحات حسب صحيفة الوطن المصرية، إنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، التي تُخرج من آنٍ لآخر: "هذه الأخبار لا تُسبب لي إزعاج على الإطلاق، بينما لا أود إفساد صداقتي مع محمد رمضان"، مُفسرة تداول نبأ الزواج يرجع إلى تعاونها مع في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

وأكدت أنها تُكرس جهدها في الوقت الحالي في التمثيل، والعودة بشكل قوي، لاسيما وأنها غابت عن الساحة الفنية لسنوات طوال، لافتة إلى أن قرار زواجها لا تُفكر فيه حاليًا، ويُعد ضمن الأهداف المؤجلة.