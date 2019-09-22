تراند اليوم : "متهمة بالدعارة.. قرار عاجل من محكمة مصرية بشأن مطربة شهيرة...

رفضت محكمة جنح مستأنف العجوزة في مصر، الاستئناف المقدم من المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و20 متهمًا آخرين، على الحكم الصادر من محكمة الجنح لاتهامهم بممارسة وتسهيل الدعارة، وأيدت حبسهم 3 سنوات.

كانت محكمة جنح العجوزة، قد قضت بمعاقبة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب.

كما قضت المحكمة بالحبس مدد تتراوح ما بين سنة لـ3 سنوات لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسئولين في الكافية.



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وأحالت النيابة العامة صاحب الكافية وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت التحقيقات، قد كشفت أن صاحب كافية في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، وهو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، استقطب عدد من الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.