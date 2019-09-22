والدة الفنانة هنا الزاهد تكشف طبيعة مرض ابنتها التي أدخلها المستشفى في شهر العسل

كشفت والدة الفنانة المصرية هنا الزاهد، طبيعة المرض الذي عانت منه ابنتها المتواجدة خارج مصر حاليًّا حيث تقضي شهر العسل في سنغافورة برفقة زوجها الفنان المصري أحمد فهمي، موضحًة أن المرض منعها تمامًا من تناول أي أطعمة.

وقالت والدة هنا الزاهد، بحسب ”إرم نيوز“، إن ابنتها تعيش على المحاليل التي أمر بها الأطباء، مؤكدًة أنها وُضعت تحت الملاحظة الطبية وزوجها أحمد فهمي يحرص على الجلوس معها دائمًا حتى أنه يبيت معها.

وكشفت عن الوضع الصحي قائلًة إنها أُصيبت بميكروب في معدتها بعد تناولها إحدى الأكلات في مطاعم سنغافورة، ووضعها الأطباء تحت الملاحظة لمعرفة ما إذا كان هناك تسمم من الأكل أم أن معدتها لم تتقبل طبيعة الأكل الموجود هناك.

وكان الفنان أحمد فهمي، أعلن قبل ساعات تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي لهنا الزاهد، موضحًا في منشور جديد له نشره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن الأطباء قرروا وضعها تحت الملاحظة لمدة 3 أيام وفي حال عدم تحسن وضعها الصحي سيكون هناك تدخل جراحي.