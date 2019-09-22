انفعال نادين نسيب نجيم بسبب فيديو معذب طفلته.. وهذا ما طالبت به

انفعلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعد انتشار فيديو معنف طفلته الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الموضوعات الأكثر تداولاً على تويتر طوال الساعات الماضية بهاشتاغ “معذب طفله”.

وكتبت النجمة اللبنانية في تغريدة لها عبر تويتر: “يا عذراء مني قادرة شوف بكيت من نص قلبي لازم يتحاسب هو ويلي عم يصور ولازم يتعذب و ينحبس لحد ما يموت يا رب تحمي هل الطفلة الله يحرقه بنار جهنم آمين يا رب” معبرة عن فزعها واستيائها الشديد بسبب تجرد هذا الأب من المشاعر الإنسانية وإصراره على لطم طفلته ودفعها بعنف عدة مرات بهدف إجبارها على المشي رغم صغر سنها.

وأكملت النجمة اللبنانية في تعليق آخر كتبته باللغة الإنجليزية: “لم أستطع مشاهدة الفيديو للنهاية.. رجاء.. أتوسل إلى اليونيسيف والحكومة لمساعدة هذه الطفلة ومقاضاة والدها بحزم”، ثم اختتمت تعليقاتها بنشر هاشتاغ المطالبة بالقبض على الأب “نعم لمحاكمة يوسف القططي”.

وكان الحساب الرسمي لقوات الأمن السعودية على تويتر قد أكد بالفعل إلقاء القبض على الوافد الفلسطيني الذي يعمل بالمملكة بسبب تعنيفه لطفلته، حيث أعلن أيضاً أن السلطات السعودية ستقوم برعاية أطفاله الأربعة جميعاً.

وكان الأب قد نشر مؤخراً مقطع فيديو يبرر فيه تصرفاته ويعتذر من خلاله لرواد السوشيال ميديا الذين هاجموه بعنف، متعللاً بأنه كان يمر بأزمة نفسية وقت تصوير الفيديو ولكنه قد تاب الآن وتوقف عن إيذاء ابنته.