شاهد.. ناهد السباعي تحيي ذكري فريد شوقي من الجونة

شاركت الفنانة ناهد السباعي حفيدة الفنان الكبير فريد شوقي، جمهورها بصورة ملونة لـ"وحش الشاشة" إحياءً لذكراه من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر الراحل فريد شوقي في صورة بالألوان وهو في سيارة مدون عليها من الخارج "مهرجان الجونة السينمائي"، وعلقت ناهد علي الصورة قائلة: "الله كان نفسي تبقي معنا قوي بس ماما نسخة منك ربنا يخليهالي".



جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت مساء يوم الخميس الماضي، والتي تستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر، وشهد حفل الإفتتاح حضور نجوم السينما المصريين والعرب والأجانب، على رأسهم الفنان العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود. صورة بالألوان وهو في سيارة مدون عليها من الخارج "مهرجان الجونة السينمائي"، وعلقت ناهد علي الصورة قائلة: "الله كان نفسي تبقي معنا قوي بس ماما نسخة منك ربنا يخليهالي".جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت مساء يوم الخميس الماضي، والتي تستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر، وشهد حفل الإفتتاح حضور نجوم السينما المصريين والعرب والأجانب، على رأسهم الفنان العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود.

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