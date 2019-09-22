في يومين.. همة في القمة لماجد المهندس تكسر حاجز الـ300 ألف مشاهدة

حققت أغنية "همة حتي القمة"، للمطرب ماجد المهندس، 303,857 ألف مشاهدة وذلك بعد مرور يومين فقط علي عرضها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن الأغنية تحمل نفس اسم شعار اليوم الوطني للمملكة العربية

يذكر أن آخر أعمال ماجد المهندس أغنية "غور"، التي طرحها بشكل منفرد قبل أسبوعين عبر موقع يوتيوب، من كلمات واحد، ألحان وتر، توزيع رأفت.

الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن الأغنية تحمل نفس اسم شعار اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، والذي يوافق يوم غدٍ الاثنين، 23 سبتمبر الجاري، والأغنية من كلمات وألحان تركي الشريف.يذكر أن آخر أعمال ماجد المهندس أغنية "غور"، التي طرحها بشكل منفرد قبل أسبوعين عبر موقع يوتيوب، من كلمات واحد، ألحان وتر، توزيع رأفت.

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