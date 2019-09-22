الليلة.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالسعودية

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم، الأحد، وذلك بالتزامن مع العيد الوطني هناك.
ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجملأغانيها التي يحبها ويتعامل معها الجمهور على خشبة المسرح منها:"ياريتك فاهمنى، حالة خاصة جدًا، هدنة، بعتلي نظرة، أكتب لك تعهد، اتجاه واحد، بين البينين، حته ناقصة، بخاف أفرح، عرفها بيا، قلبك، سيدي وصالك، عمرى معاك".
يذكر أن تستعد أنغام لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح الماريكى بكايرو فيستيفال سيتى بالمسرح المكشوف، وذلك يوم 27 سبتمبر من الشهر الجارى بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات.
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