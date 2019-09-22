في اليوم الوطني للسعودية.. حسين الجسمي للملك سلمان: إنجازاتكم فخر لنا

وجَّه الفنان الإماراتي حسين الجسمي رسالة حب للشعب السعودي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهنأهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر الجسمي صورة له عبر حسابه وهو يقبَّل علم المملكة العربية السعودية،

وعلق قائلًا: "تهانينا الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني 89.. يومكم هو يومنا.. وفرحكم فرحنا وإنجازاتكم فخر لنا.. يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك .. حفظ الله المملكة وأدام عزَّها ومنعتها".جدير بالذكر أن اليوم الوطني الـ 89، يوافق يوم غدًا الاثنين 23 سبتمبر الجاري، وتقام فعاليات الاحتفال به هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة"،ويتضمن برنامجها عدداً من الحفلات الغنائية، يحييها كبار نجوم الفن في الخليج والوطن العربي، إضافة إلى العروض الجوية بالطائرات الحربية لفريق "صقور السعودية".