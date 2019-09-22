أمسية فنيَّة تجمع "الحضرة ورباعي أوتار" للمرة الخامسة في الأوبرا

يجتمع من جديد فريق الحضرة وفريق رباعي أوتار للمرة الخامسة، لتقديم أمسية فنية متميزة تمتزج فيها الروحانيات الصوفية بالموسيقي الكلاسيكية، وذلك في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر المقبل، في

تمام الساعة الثامنة مساءً.ومن المقرر أن يقدم الفريقان خلال الحفل مختارات من أشهر تترات المسلسلات الدينية، والقصائد الدينية، منها "مولاي صلَّي، صلينا الفجر فين، والله ما طلعت شمس، وغيرها".

يذكر أن حفلات "الحضرة" و "رباعي أوتار"، تأتي ضمن مشروع مشترك بينهما، يهدفا من خلاله إلي تقديم مزيج بين فن الحضرات الصوفية و الموسيقى الكلاسيكة، والذي لاقي إعجاب جمهورهما مما جعل الفريقان يكررا التجربة لأكثر من مرة.