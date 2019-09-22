«الفيل الازرق 2» لكريم عبد العزيز يتجاوز 100 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ السينما المصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حقق فيلم “الفيل الازرق 2” للنجم المصري كريم عبد العزيز، 100 مليون جنيه، منذ إنطلاق عرضه فى شباك التذاكر في 25 يوليو الماضى، ليصبح أول فيلم فى تاريخ السينما المصرية يصل إلى ذلك الرقم والمركز الأول فى حصد الايرادات، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز”، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم “الفيل الأزرق 2” حقق المعادلة الصعبة منذ طرحه بدور العرض قبل 8 أسابيع ، حيث حصد الايرادات الضخمة فى شباك التذاكر، وفى نفس الوقت لاقى نجاحاً ورواجاً كبيراً على المستوى النقدى والجماهيرى وهو ما تعجز العديد من الأفلام على تحقيقه فى سنوات، وهذا يعود إلى الاستعانة بأهم العناصر وراء الكاميراً وتوفير كل ما يحتاجه الفيلم من الناحية الإنتاجية حتى خرج فى النهاية بهذا الشكل المميز.

وشارك في بطولة “الفيل الأزرق 2”، كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتدور أحداث الجزء الثاني من “الفيل الأزرق”، بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.