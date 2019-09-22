خاص- هذه هدية صلاح الكردي للسعودية.. وعمل جديد قريبًا

بصوته العذب واحساسه المرهف، قدّم الفنان صلاح الكردي أغنية “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات الشاعر علي المولى وألحان الكردي، حيث سبق ان قدّمتها النجمة المصرية شيرين كشارة للمسلسل الرمضاني “خمسة ونص”.

الكردي قدّم الاغنية خلال احيائه احدى الحفلات، فأبدع بالأداء وأطرب الجمهور الذي تفاعل معه بشكل مميّز.

وفي دردشة مع موقع “الخليج 365” أخبرنا “الكردي”، أنه يستعد اليوم لإحياء حفل في السفارة السعودية في لبنان بمناسبة العيد الوطني السعودي، حيث خصص الكردي لهذه المناسبة أغنية من كلماته وألحانه، جاءت بعنوان “من لبنان للمملكة”، كعربون تقدير للشعب السعودي وهذا الوطن الرائع.

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من جهة أخرى، كشف الكردي لموقعنا انه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال العشرة أيام المقبلة، وهي من كلمات علي المولى وألحان الكردي نفسه، الا انه لم يتم حتى الساعة اختيار اسم الاغنية.

في المقابل، لفت صلاح الكردي الى ان هناك العديد من الاعمال المقبلة مع عدد من اهم النجوم اللبنانيين والعرب، ابرزهم سميرة سعيد، نوال الكويتية، صابر الرباعي، سعد رمضان، شيماء الهلالي، وغيرهم، ستُطرح في وقت لاحق، آملا ان تنال اعجاب الجمهور.