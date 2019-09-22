جيسي عبدو: كنت روح دفش عالمدرسة.. وكنت أوقع دفتر العلامات بنفسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشارت الممثلة جيسي عبدو إلى أنها من الأشخاص الذين كانوا يكرهون المدرسة في صغرهم، خاصة الاستيقاظ باكرًا.

وكشفت الممثلة جيسي عبدو أنها لطالما كانت من محبي المواد العلمية؛ إذ كانت تكره الأدبية منها إلا أن الأمور تبدلت على مر السنين، بسبب مجال عملها في التمثيل والذي فرض عليها الاستيقاظ مبكرًا بالإضافة لحفظ النصوص.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الممثلة جيسي عبدو؛ إذ استرجعت ذكرياتها أيام الدراسة.

تجدر الإشارة، إلى أن الممثلة جيسي عبدو تلعب دور البطولة إلى جانب الممثل المصري أيمن قيسوني، في مسلسل "لا قبلك ولا بعدك".