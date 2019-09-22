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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صَدم مُمثل مُسلسل Queer Eye المثلي جوناثان فان نِس، 32 عامًا، بالإعلان عن إصابته بمرض الإيدز عبرَ كِتابِ مُذكّراتٍ خاصٍّ به، سيطلقه في الـ 24 من شهر سبتمبر الجاري تحت مُسمّى Over The Top أي "أعلى القمّة".
ووصف جوناثان نفسه بأنّه العضو المُفتخر بنفسه الجديد بانضمامه لمُجتمع مرضى الإيدز الجميل، إذ إنّه أدلى بهذه المعلومات ضمن سكوب خاص أجراهُ مع صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية قُبيل إطلاق المُذكّرات.
وغاص فان نس في ماضيه أكثر فأكثر وكشف أنّه تعرَض لتحرّشٍ جنسي من قِبل أحد الصبيان في الكنيسة عندما كانا يتدرّبان على إحدى المسرحيات؛ إذ كان في حالٍ ضعيفة وعُرضةٍ للاستغلال.
وبعدَ تلك الحادثة، أشارَ إلى أنّه أصبحَ في مكانٍ داكنٍ في حياته، يهرب من واقعه عن طريق إدمان المُخدّرات والجنس، بل وأصبح يعمل في مجال الدعارة لتأمين الأموال التي يحتاجها للمُخدّرات.
ماضي جوناثان كانَ مُغايرًا تمامًا للشخصية التلفزيونية التي يلعبها في مُسلسله Queer Eye كمُتزلّج على الجليد؛ إذ أشارَ للصحفية بأنه يوجد الكثير من الأمور التي يودّ التحدّث عنها في حياته، إذا أراد أن يكون مُنفتحًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مُمثّلٌ "مِثلي" يُثير ضجة.. اعترفَ بإصابته بالإيدز ولجوئه إلى الدعارة لتأمين المخدرات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.