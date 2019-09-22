مُمثّلٌ "مِثلي" يُثير ضجة.. اعترفَ بإصابته بالإيدز ولجوئه إلى الدعارة لتأمين المخدرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صَدم مُمثل مُسلسل Queer Eye المثلي جوناثان فان نِس، 32 عامًا، بالإعلان عن إصابته بمرض الإيدز عبرَ كِتابِ مُذكّراتٍ خاصٍّ به، سيطلقه في الـ 24 من شهر سبتمبر الجاري تحت مُسمّى Over The Top أي "أعلى القمّة".

ووصف جوناثان نفسه بأنّه العضو المُفتخر بنفسه الجديد بانضمامه لمُجتمع مرضى الإيدز الجميل، إذ إنّه أدلى بهذه المعلومات ضمن سكوب خاص أجراهُ مع صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية قُبيل إطلاق المُذكّرات.

وغاص فان نس في ماضيه أكثر فأكثر وكشف أنّه تعرَض لتحرّشٍ جنسي من قِبل أحد الصبيان في الكنيسة عندما كانا يتدرّبان على إحدى المسرحيات؛ إذ كان في حالٍ ضعيفة وعُرضةٍ للاستغلال.

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وبعدَ تلك الحادثة، أشارَ إلى أنّه أصبحَ في مكانٍ داكنٍ في حياته، يهرب من واقعه عن طريق إدمان المُخدّرات والجنس، بل وأصبح يعمل في مجال الدعارة لتأمين الأموال التي يحتاجها للمُخدّرات.

ماضي جوناثان كانَ مُغايرًا تمامًا للشخصية التلفزيونية التي يلعبها في مُسلسله Queer Eye كمُتزلّج على الجليد؛ إذ أشارَ للصحفية بأنه يوجد الكثير من الأمور التي يودّ التحدّث عنها في حياته، إذا أراد أن يكون مُنفتحًا.