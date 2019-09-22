فيديو وصور.. هالزى تقدم أغنيتها Graveyard لأول مرة live بفعاليات iHeartRadio

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابهرت النجمة العالمية هالزي محبيها وعشقاها وذلك خلال مشاركتها فى تقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة بفعاليات مهرجان الموسيقى iHeartRadio لعام 2019، والمقام فى T-Mobile Arena فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث قدمت المغنية البالغة من العمر 24 عاما، أغنيتها السينجل الجديدة "Graveyard" لأول مرة live بحفل ضخم، وقد تفاعل معها الحضور بشكل واضح . يذكر أن النجمة العالمية هالزى تستعد حاليا لإطلاق ألبومها الجديد، وذلك بعد عامين من إطلاق آخر البوم لها وهو Hopeless Fountain Kingdom فى عام 2017، وقد اختارت النجمة الشابة أن يكون موعد إطلاق ألبومها الجديد " Manic " فى 17 يناير 2020. Advertisements

هالزي

هالزي

هالزي

هالزي

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