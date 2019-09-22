شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسرحية "الملك لير" يومى 26 و27 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى، فتح العرض لمدة يومين جديدين بسبب الإقبال الجماهيرى الذى شهدته بالأيام الماضية، حيث تم تحديد عرض المسرحية يومي الخميس والجمعة الموافقين 26 و 27 من شهر سبتمبر الجارى، و 3 و4 أكتوبر المقبل.

وعرض مسرحية الملك لير" فى عيد الأضحى الماضى لمدة 5 أيام ، حيث استأنفت أسرة المسرحية للعرض بعد عودتهم من المملكة العربية السعودية، الذى تم عرضها هناك لمدة 3 أيام.

من ناحية أخرى انضم الفنان مجدى كامل لمسرحية، والتى بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع المخرج تامر كرم مخرج العمل.

Advertisements

ويشارك فى عرض "الملك لير" يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، وريهام عبد الغفور، هبة مجدى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمى، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.

يذكر أن هبة مجدى كشفت عن كواليس لقائها مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر بعد عرض مسرحية "الملك لير" فى شهر أغسطس الماضي، بمسرح كايرو شو فى احد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، حيث نشرت هبة صور تجمعها بـ جيهان نصر وأبنائها بعد انتهاء عرض المسرحية، ولاقت الصور انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة وأن ظهور جيهان نصر أصبح نادراً جداً منذ زواجها.