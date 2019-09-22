شكرا لقرائتكم خبر عن 25 عاما على Friends .. شاهد 5 ممثلين ظهروا كضيوف شرف فى أحداث المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم الذكرى الـ 25 على طرح أولى حلقات المسلسل الأشهر Friends، حيث طرح يوم 22 سبتمبر من عام 1994، وعرضت آخر حلقات المسلسل يوم 6 مايو من عام 2002، وعرض من العمل 10 مواسم متتالية، ووصلت عدد حلقاته إلى 236 حلقة.

تعلق المشاهدين بالـ 6 شخصيات التى ظهرت طوال المواسم العشر، ولكن جنبا إلى جنب مع فريق العمل الرئيسى ظهر مجموعة من الممثلين فى حلقات مختلفة على مدار عرض الحلقات.

وظهر الممثل العالمى براد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن.

كما ظهرت الممثلة ريس ويذرسبون في الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6.

وظهر الممثل الأمريكي بيلي كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث.

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وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6.

ومن المقرر أن تستقبل شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية، عرض المسلسل الكوميدى الشهير عبر منصتها بداية من العام المقبل، بعد إبرام اتفاق مع القائمين على المسلسل يتضمن الاستفادة من حقوق بث المسلسل.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.