شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلان يطرح أغنيته الجديدة "مملكة الحب" احتفالا باليوم الوطنى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان عاصى الحلانى أغنية وطنية جديدة "مملكة الحب"، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ89، وهى من كلمات مضر شغاله، وألحان فاروق الجزائرى وتوزيع خليل أبو عبيد، ومن إخراج سمير عارف.

ونشر الحلانى الفيديو الكليب، عبر حسابه على موقع تويتر، وكتب عليه بعض كلمات الأغنية وأرفقه بكلمات مقطع منها.

وعلى الجانب الآخر، كشف النجم اللبنانى عاصى الحلانى عن آخر تطورات حالته الصحية بعد سقوطه من فوق حصانه أثناء ممارسته رياضة الفروسية، قائلا: "الحمد لله حالتى الآن أصبحت مستقرة مع العلاج وتتحسن بشكل مستمر".

وكان النجم عاصى الحلانى نجا مؤخرا من موت وكان فى شبه غيبوبة بعد وقوع الحصان فوق جسمه وتعرض لعدد من الإصابات والكدمات وتركيب شريحتين فى إصبعه الشمال ومكث عدة أيام فى المستشفى.