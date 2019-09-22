شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حمادة هلال يتألق فى المنصورة وسط آلاف الحضور من معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم حمادة هلال مؤخراً داخل مدينة المنصورة خلال حفل كبير أحياه داخل نادى جزيرة الورد، حيث حرص على حضوره الآلاف من الجمهور، وذلك فى حفل كبير.

وحرص حمادة فى الحفل على غناء مجموعة من أهم أغانيه مثل أشرب شاي والناس الحلوة وغيرها من أبرز أغانيه خلال حفل امتد لساعات متقدمة من صباح اليوم التالى.

جدير بالذكر أن حمادة هلال مرشح للفوز بجائزة أفضل مطرب فى أفريقيا عن عام 2019 من قبل مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima، بالإضافة إلى جائزة أخرى ممثلة فى "تغير وثورة محتوى الأغنية الأفريقية" لعام 2019.

على جانب آخر تعد آخر أعمال حمادة هلال مسلسل (ابن اصول) من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف احمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير حيث شاركه فيه العديد من النجوم مثل سوزان نجم الدين، محمد نجاتي، احمد حلاوة، رانيا منصور وغيرهم.



حفل حمادة هلال فى المنصورة (1)



حفل حمادة هلال فى المنصورة (2)



حفل حمادة هلال فى المنصورة (3)

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حفل حمادة هلال فى المنصورة (4)



حفل حمادة هلال فى المنصورة (5)



حفل حمادة هلال فى المنصورة (6)



حفل حمادة هلال فى المنصورة (7)



حفل حمادة هلال فى المنصورة (8)