شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كندة علوش تغنى وترقص فى مهرجان الجونة.. إنجى على وأروى تصفقان لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت الأجواء المرحة و المبهجة بين النجوم فى فعليات اليوم الثانى لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وشاركت المذيعى إنجى على، جمهورها بمقطع فيديو طريف للفنانة كندة علوش تغنى وترقص ببهجة على السجادة الحمراء، وظهرت أروى جودة وإنجى على مستمعان بالأغنية التى تغنيها كندة وتصفقان لها.

كما شهد عرض الفيلم المصرى "لما بنتولد"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، حضور عدد كبير من نجمات الفن على السجادة الحمراء، وكان ضمن الحضور الفنانة مى عمر بصحبة زوجها المخرج محمد سامى، وارتدت مى فستانا قصيرا نال إعجاب الحاضرين.

وفيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغانى أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغانى شريف الهوارى.