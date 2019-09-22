شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض الفيلم اللبنانى "1982" فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، حيث يعرض مساء اليوم الأحد الفيلم "اللبنانى "1982" للمخرج للمخرج وليد مؤنس، المشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على أن يقام للفيلم سجادة حمراء لصناعه وأيضاً الفنانين الذين يحضرونه.

تدور أحداث الفيلم في صيف عام 1982، حيث كانت الامتحانات النهائية تجرى بسلاسة في مدرسة آمنة متوارية في رحاب الجبال المُطلة على بيروت، بينما ينوى وسام، الصبى البالغ من العمر 11 عامًا، البوح لزميلته في نفس الصف "جوانا" بمدى حبه لها.

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وتتعرض البلاد لهجوم جوىّ يطال سماء بيروت، وتُعلّق الدراسة، فيزداد تصميمه أكثر فأكثر وتحكى قصة الحب هذه، التى تحتل الحرب خلفيتها، عن يوم خالد في ذاكرة الأطفال.

الفيلم يُعد العمل الأول للمخرج الشاب وليد مؤنس وتشارك في بطولته المخرجة الشهيرة نادين لبكي، وشارك فى الدورة الأخيرة من مهرجان تورونتو السينمائى وحصد جائزة أفضل فيلم أسيوي ومن المتوقع أن ينافس الفيلم بقوة على جوائز المهرجان هذا العام.