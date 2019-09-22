شكرا لقرائتكم خبر عن صور..انتصار تنتهى من تصوير مشاهد مسلسلها "روحين في زكيبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة انتصار من تصوير بعض مشاهد لها من مسلسل " روحين في زكيبه " ويجمعها في تصوير تلك المشاهد النجم الكبير صلاح عبد الله والفنانين الشباب حمدي المرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس والمسلسل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي .

وقالت انتصار لليوم السابع إن العمل مقررا عرضه في شهر أكتوبر وسوف تسافر أسرة المسلسل لتصوير بعض مشاهده في المغرب .

وأضافت انتصار: أشارك ايضا في بطولة مسرحية " ريا و سكينة" بالأسكندرية وهي مسرحية قطاع خاص من تأليف مصطفي سالم وإخراج حسام الدين صلاح وأحاول التوفيق بين التصوير والمسرح .

يذكر أن الفنانة انتصار عرضت منذ فترة قريبة مسرحية " يعيش أهل بلدي " علي المسرح القومي ومن انتاج البيت الفني للمسرح واستمر عرضها لمدة شهر كامل بنجاح كما عرضت في شهر رمضان الماضي .



روحين في زكيبه مسلسل اجتماعي

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انتصار وصلاح عبدالله



انتصار وصلاح عبد الله واوس اوس