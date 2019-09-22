شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق 2" أول فيلم يحقق 100 مليون جنيه فى تاريخ السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ السينما، حقق فيلم "الفيل الازرق 2" للنجم كريم عبد العزيز،الذى 100 مليون جنيه، منذ إنطلاق عرضه فى شباك التذاكر يوم 25 يوليو الماضى، ليصبح أول فيلم فى تاريخ السينما المصرية يصل إلى ذلك الرقم والمركز الأول فى حصد الايرادات، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز".

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" تحقيق المعادلة الصعبة منذ طرحه بدور العرض قبل 8 أسابيع ، حيث حصد الايرادات الضخمة فى شباك التذاكر، وفى نفس الوقت لاقى نجاحاً ورواجاً كبيراً على المستوى النقدى والجماهيرى وهو ما تعجز العديد من الأفلام على تحقيقه فى سنوات، وهذا يعود إلى الاستعانة بأهم العناصر وراء الكاميراً وتوفير كل ما يحتاجه الفيلم من الناحية الإنتاجية حتى خرج فى النهاية بهذا الشكل المميز.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

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أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.