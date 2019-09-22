بالصور.. إطلالة درة في اليوم الرابع لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير جديدة، خضعت لها خلال فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة بسيطة وجذابة، ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها.

الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن درة تشارك في بطولة مسلسل "بلا دليل" مع خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمرالشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.