إيمي طلعت زكريا: عيد ميلادي قرب..ناس كتير خرجت من حياتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن قرب موعد عيد ميلادها، وشاركت جمهورها عبر حسابها بـ"انستجرام"، صورة لها ارفقتها برسالة لمتابعيها.
وقالت "إيمي"، عيد ميلادي قرب، عن ناس في سنة دخلت حياتي وناس خرجت من حياتي، استفدت منهم كتير أوى ناس وحشة وناس حلوة".
واستكملت:"احنا عايشين في الدنيا بنتعلم، بس الدرس كان صعب شوية الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ماهو آت، ويارب الناس اللي دخلت حياتي جديد يكونوا أحسن من اللي خرجوا منها ومقدروش يصونوا العيش والملح".
يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا تشارك في مسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ
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