كندة حنا تمزج بين الأبيض والأسود في أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: خضعت الفنانة كندة حنا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت كندة خلال الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية ملابس كاجوال قصيرة، ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها. يذكر أن آخر أعمال كندة حنا مشاركتها في فيلم "دمشق حلب" بجانب دريد لحام، شكران مراتجى، سلمى المصري طارق عبدة ومن إخراج باسل الخطيب.

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