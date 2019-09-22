قدام ما نرجع ورى.. رح علم اللي ما درى.. الماجد يطرح أغنية جديدة بعنوان طبع السعودي– فيديو

أعلن الفنان راشد الماجد طرح أغنيته الجديدة “طبع السعودي” وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر واحد، وألحان سهم، وتوزيع رأفت أحمد، وإيقاعات أحمد العنوه.
وتقول مطلع الأغنية: “قدام ما نرجع ورى.. طبع السعودي من قدم.. رح علم اللي ما درى
بارواحنا نفدى العلم”.
وكان “الماجد” قد طرح مؤخرا أغنية “صباحي انت” من كلمات الشاعرة الإماراتية “جموح”، ومن ألحان فايز السعيد، ومن توزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات، ووتريات أحمد فرحات وغيتارات شريف فهمي وإيقاعات عبد الله البلوشي، وإشراف الشاعر الإماراتي علي الخوار.
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