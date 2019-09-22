شاهد.. الفاشينيستا الكويتية آسيا تثير الجدل بظهور جريء بعد تخليها عن الحجاب: لم تكتف بإظهار الشعر

ظهرت الفاشينيستا الكويتية آسيا، بدون الحجاب الأمر الذي أثار جدلا بين متابعيها، ولم تكتف بذلك في ظهورها الأخير بل ارتدت ملابس جريئة ووضعت “تاتو“ لم يعتد عليه الجمهور منها طوال السنوات الماضية.

وارتدت “آسيا””نص كُم“ لأول مرة ، ووصف البعض ذلك بجرأة زائدة وأنها ربما خططت لذلك منذ فترة وكانت تنتظر إعلان تخليها عن الحجاب لإظهار ”التاتو“.

وقال بعض المتابعين إن “آسيا” لم تتأن في الظهور بشكلها الجديد على الأقل حتى يعتاد منها الجمهور على الظهور ”غير المحتشم“، خاصًة أن الاحتشام كان علامة فارقة في شخصيّتها مع انطلاقتها في عالم السوشاال ميديا عام 2012.

وأوضح البعض الآخر أنها تعيش مرحلة التطور والحرية ولكن هذا لا يعني أن تتحول عن حجابها بهذه الطريقة الفجّة، مؤكدين أنهم كانوا يفضلونها بالحجاب لكن مع نزعه لم يعودوا يفضلون متابعتها.

وأضاف البعض: ”شو الملابس تغيرت وصارت مو محتشمه لعد شنو كان ذيج الفتره!!‘‘، وقال آخر: ”آسيا مع كل الحب والتقدير لك بس أنتي مقتنعة إنو الاستايل اللي مسويته الشعرك يناسبك، يعني اوك تريدين تكونين مختلفة بس مو هيك“.

وكانت الفاشينيستا الكويتية آسيا، فاجأت متابعيها بصورة تخلت فيها لأوّل مرة عن حجابها، ما أحدث حالة من التفاعل معها.

وظهرت آسيا، بشعر كيرلي وغرة شقراء، وقالت إنّ ”قرارها لم يكن سهلًا عليها“، لافتًة إلى أنّها ”عاشت حالة من التعاسة في الفترة الماضية، حيث انقطعت الصّلة بين هويّتها الحقيقية وهويّتها التي تمثّلها عبر الظهور على الإنترنت“.