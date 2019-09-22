يقام مساء غدًا الإثنين، أخر عروض مسرحية "ماما" للمؤلف أحمد العطار، وذلك على خشبة مسرح "الفلكي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلى أن المسرحية تتناول شكل العائلة المصرية وتكشف العلاقات المتشابكةبين أفراد العائلات البورجوازية وتظهر خلال المسرحية أشكال علاقات القُوى بين الشخصيات والقيم التي تحركها إذ نشاهد عبر الـ 13شخصية في العمل عالم مصغر من المجتمع المصري فنرى أن كل الشخصيات ضحايا الأدوار التي يلعبونها في الحياة.
يذكر أن عرض "ماما" إنتاج مشترك مع مهرجان أفينيون بفرنسا وهي المرة الأولى التي يشارك فيها مهرجان أفينيون، أحد أكبر مهرجانات المسرح في العالم، في إنتاج عرض مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. أخر عروض مسرحية "ماما" لـ أحمد العطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.