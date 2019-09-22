غدًا.. أخر عروض مسرحية "ماما" لـ أحمد العطار

يقام مساء غدًا الإثنين، أخر عروض مسرحية "ماما" للمؤلف أحمد العطار، وذلك على خشبة مسرح "الفلكي"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشار إلى أن المسرحية تتناول شكل العائلة المصرية وتكشف العلاقات المتشابكة

بين أفراد العائلات البورجوازية وتظهر خلال المسرحية أشكال علاقات القُوى بين الشخصيات والقيم التي تحركها إذ نشاهد عبر الـ 13شخصية في العمل عالم مصغر من المجتمع المصري فنرى أن كل الشخصيات ضحايا الأدوار التي يلعبونها في الحياة.

يذكر أن عرض "ماما" إنتاج مشترك مع مهرجان أفينيون بفرنسا وهي المرة الأولى التي يشارك فيها مهرجان أفينيون، أحد أكبر مهرجانات المسرح في العالم، في إنتاج عرض مصري.