بالفيديو.. ساموزين يطرح أغنية "متل الولد"

طرح المطرب سامو زين، أغنية جديدة بعنوان "متل الولد"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن الأغنية كلمات جاد خوري، ألحان سامو زين، توزيع أسامة عبدالهادي، والكليب إخراج شريف

فرانسيس.

يذكر أن الفنان سامو زين كان طرح أخيرًا كليب بعنوان "قولي قولي"، ألحانه، كلمات إسماعيل الأبرص، توزيع أكرم عادل، إخراج إسماعيل الأبرص.