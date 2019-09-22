بالفيديو.. يحيى نديم يطرح أغنية "ملابس جديدة"

طرح الفنان يحيى نديم، أغنية جديدة بعنوان "ملابس جديدة"، ضمن ألبوم "غنوة طالعة من الشارع"، لبند جزاجا، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن "ملابس جديدة"، غناء وألحان الفنان يحيى نديم،

كلمات حسن المهدي، رؤية موسيقية وتوزيع أحمد شعتوت، فواصل موسيقية حمادة نبيل - أحمد شعتوت، أوكورديون بيشوي شنودة، ناي أحمد الإسكندراني، ماسترينج عمار خاطر، أوديو بروديوسر د. محمد غانم، تصوير أحمد عموري - أحمد مغربي، مدير التصوير محمد سعيد، رسوم د. محمود عطية، تنفيذ ARKباسم الشهاوي.

يذكر أنه من المقرر أن يتم طرح ألبوم "غنوة طالعة من الشارع" الأسبوع المقبل عبر حساب الباند الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب".