الليلة.. حسام سواح يعرض فيلم كويس بمركز الصورة المعاصرة

يعرض مركز الصورة المعاصرة، الليلة، فيلم "كويّس" للفنان حسام سواح، الذي يوثق آراء الطلاب والطالبات حول المنظومة التعليمية ومشاكلهم داخل كلية التربية الفنية، والمعوقات التي تواجههم في بدايات مسيرتهم المهنية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلي أن الفيلم مكون من جزئين، الأول يستعرض لمدة ساعة نقاشات وتطلعات الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الأخير لهم داخل أسوار الكلية في عام ٢٠٠٦.

أما الجزء الثاني الجزء الثاني يأتي في شكل نص يعرض

المواقف والمعوقات التي مر بها حسام سواح خلال مرحلة البحث والإعداد لعرض هذا المشروع في ٢٠٠٦.من المقرر أن يعرض سواح مقدمة حول الفيلم، كما سيقام بعد العرض نقاش مع الجمهور، ببمساهمة في طرح تساؤلات حول الأشكال المختلفة من تعلم الفنون وضرورة وجود مساحات للتأمل والتفكير النقدي.