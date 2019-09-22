روّج الفنان ظافر عابدين لمسلسله الجديد "عروس بيروت"، معلنًا عن بدء عرضه على شاشة LBC وLDC، ابتداء من اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
فكتب ظافر عبر حسابه:"فرحان برشا بعرض مسلسل عروس بيروت في لبنان على شاشة LBCI و LDC الساعة ٨:٣٠ مساء بتوقيت بيروت"، والمسلسل مأخوذ عن المسلسل التركي "عروس إسطنبول"،
جدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت"، كان قد عُرض قبل أيام على قناة MBC4، وحقق نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضه مما جعله يتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. بدء عرض أولي حلقات عروس بيروت في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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