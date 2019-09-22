الليلة.. بدء عرض أولي حلقات عروس بيروت في لبنان

روّج الفنان ظافر عابدين لمسلسله الجديد "عروس بيروت"، معلنًا عن بدء عرضه على شاشة LBC وLDC، ابتداء من اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتب ظافر عبر حسابه:"فرحان برشا بعرض مسلسل عروس بيروت في لبنان على شاشة LBCI و LDC الساعة ٨:٣٠ مساء بتوقيت بيروت"، والمسلسل مأخوذ عن المسلسل التركي "عروس إسطنبول"،

بطولة ظافر عابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، فادي إبراهيم.جدير بالذكر أن مسلسل "عروس بيروت"، كان قد عُرض قبل أيام على قناة MBC4، وحقق نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضه مما جعله يتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.