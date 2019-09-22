خاص "الفن"- إنفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته.. فهل يتراجع؟خاص "الفن"- تامر نجم يتابع تصوير "عإسمك"...

ميرنا وليد - بيروت - كنا قد إنفردنا أمس بالخلاف الذي نشب بين الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ وزوجته ​ندى كامل​، وقد علم موقع "الفن" بأن زوجته عادت إلى القاهرة بعد الخلاف، ويتردد في كواليس مهرجان الجونة السينمائي بأنه تم الإتفاق على الإنفصال، وهو ما لم يصرح به الفيشاوي لأحد، ولكنها قررت العودة وترك فعاليات المهرجان، بعد الأزمة التي نشبت بينهما أمس في الفندق الذي يقيم فيه.

من ناحية أخرى، يتواجد الفيشاوي حالياً في الجونة، لمتابعة فعاليات المهرجان، ولن يعود إلى القاهرة إلا بعد حضوره حفل الختام. فهل يتراجع عن الإنفصال ويدعو زوجته للعودة ليحضرا سوياً الحفل، أم سيسير وحيداً على السجادة الحمراء في ختام المهرجان؟

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