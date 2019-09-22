ميرنا وليد - بيروت - أشار الفنان اللبناني ​تامر نجم​ في حديث خاص لموقع "الفن"، الى أنه يصوّر حالياً دوره في مسلسل "​عإسمك​"، والذي سيعرض خلال فترة عيد الميلاد، من بطولة ​كارين رزق الله​ و​جيري غزال​ وغيرهما، مؤكدا أنه دور غريب عليه.

وأكد نجم أنه يتحضر أيضاً لإصدار اكثر من 4 cover songs، واحدة منها ستكون باللغة الإنكليزية والباقي أغنيات عربية، وستصدر قبل فترة من المسلسل، وسيصورها بطريقة عفوية على طريقة الفيديو كليب.

كما يتحضر تامر لأغنية خاصة له، مؤكدا أنها تشبه الستايل الذي يقدمه دائماً.

تامر نجم عرفه الجمهور من خلال برنامج The Voice بموسمه الثالث، وإستطاع أن يلفت بصوته وإحساسه الفنان العراقي كاظم الساهر، ويسحر اللجنة بموهبته.



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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- تامر نجم يتابع تصوير "عإسمك" ويتحضّر لـ4 أغنيات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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